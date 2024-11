Iga eestlane on ilmselt tuttav Leiutajateküla Lottega. Samas on Eestis ka päriselt varnast võtta väga mitu leiutist, mis maailmas kuulsaks on saanud. Aga kuidas leida uusi ideid, et meil järjekordsed Skype'id ja Helluse bakterid sünniksid?