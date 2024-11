Peale 30-aastast pausi esineb Jam taas spordihoonetes. Mihkel Mattisen ja Juss Tamm möllavad laval nagu noored kuradid. Melu on nagu 90ndate suvetuuri tippajal. Jami põhipublik on vahepeal emmedeks-issideks saanud. Ka rikkust on juurde tulnud. Miks aga Jami-sugune nagade diskopunt oma ajal nii popiks sai?