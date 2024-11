Rail Baltica ehitus on erinevatel põhjustel veninud aastaid. Riigikontroll on juba kevadel juhtinud tähelepanu, et eelarves laiutab ligi kahemiljardine puudujääk. Ehituslepinguid küll sõlmitakse, kuid see, kas kuue aasta pärast ka päriselt rongiga sõita saab, pole kindel. Ainus kindel asi on kärped.