Selle hooaja suurim juuste moeröögatus on lokid. Lokimood on haaranud ka mehed. Julge eeskuju on juutuuber Andrei Zevakin, kes esimeste seas keemiliste lokkidega välja ilmus. Eestlastele on lokid suhteliselt haruldased, aga ikkagi leidub päris korralik nimekiri lokitare.