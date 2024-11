Bolti suur boss Markus Villig teatas hiljaaegu, et kodukontori töötajad peaksid kontorisse naasma ja Indoneesiast Bali saarelt töö tegemine peab lõppema. Kaugtöö tegemine Balil olevat siiski rohkem puhkus ja mitte see, milleks inimesed tööle võeti! Bali saarel on tõesti töö kõrvalt tegemist küllaga. Ja Reporter ongi hetkel Balil ja mitte ainult ilmateadet tegemas. Simon Suviste teeb Balilt reportaaže. Reporter Suviste kondab ringi paikades, kus eestlaste käest varastatakse kõik läikiv, olgu see telefon või sülearvuti! Läheb kõik!