Eestlase kõige suuremad puudused on vist lihtsameelsus ja ahnus. Miks muidu on petta saanute eestimaalaste arv aastaga pea kahekordistunud! Ligi 5000 Eesti inimest on oma teenitud rahast tänu enda rumalusele ilma jäänud. Eestit kimbutavad kelmide telefoni- ja netikeskused asuvad muide ka Ukrainas. Sinna värvatakse just praegu eestlasi, et eesti keeles eestlasi lolliks teha.