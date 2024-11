Sotsid nõustusid venelastelt hääleõiguse äravõtmisega tingimusel, et see jääb alles hallipassimeestele ehk kodakondsuseta inimestele. Oli juba ette teada, et EKRE sellega ei nõustu. Kas venelaste hääleõigus jääbki alles ja Riigikogus tehakse nüüd rahva rõõmuks tsirkust?