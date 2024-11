Sotsiaaldemokraatide juhatus kogunes arutama, mida teha võõrriikide kodanike hääleõigusega ja kas toetada esimees Lauri Läänemtsa? Läänemets leppis nimelt eile koalitsiooninõukogus kokku, et võõrriikide kodanikelt võiks valimisõiguse ikkagi põhiseaduse muutmise teel võtta. See erines tema varasematest väljaütlemistest. Tallinna linnapea ja Sotsiaaldemokraatide aseesimees Jevgeni Ossinovski teatas kohe, et tema seda otsust ei toeta ja sama andis teada veel mitu sotsi.