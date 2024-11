Harjumaa tööealised inimesed, tähelepanu! Varsti võib juhtuda, et nende elu läheb mõnusamaks. Ühe ja sama bussipiletiga võite sõita otse Tallinna kesklinnast kasvõi Loksale! Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on kokkulepe olemas aga teised tehingu osalised pole aga sellest kuulnudki. Poliitikavaatlejate sõnul on asi lihtne! Algas järgmise aasta oktoobris toimuvate kohalike valimiste kampaania ja võimule saanud tegelased lubavad häälte püüdmiseks valijatele pudrumägesid. Mida siis ikkagi kokku lepiti?