Täna kokku tulnud koalitsiooninõukogu pidas aru ja otsustas, et Vene ja Valgevene kodanike hääleõigus kohalikel valimistel peaks kaduma. Sotsid pole plaanist ülemäära vaimustuses, kuid nende esimees Lauri Läänemets lubab, et piduriks nad ei jää. Samas on sellise plaani elluviimisel abi vaja ka opositsioonilt, kellel on asjast oma nägemus.