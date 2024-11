Varsti võib juhtuda, et ühe ja sama bussipiletiga võid sõita otse Tallinna kesklinnast kasvõi Loksale. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on kokkulepe olemas, teised osalised pole aga sellest kuulnudki. Ega see pole viimati nipp selleks, et järgmise aasta oktoobris kohalikel valimistel rohkem hääli püüda? Mida siis ikkagi kokku lepiti?