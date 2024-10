Kas olete saanud kunagi mõne petukirja või sõnumi, kus teilt küsitakse raha või isikuandmeid? Aastas jääb Eestis selliste pettuste pärast oma rahast ilma üle 1000 inimese. Tehisintellekti areng on andnud pättidele selleks järjest uusi võimalusi. Nüüd on aga Tallinna Tehnikaülikooli teadlased loomas nippe, et uusi kõrgtehnoloogilisi pettusi ära tunda ja peatada.