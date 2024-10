Viljandimaa Mulgi vald asub Läti piiri ääres. Mulkide lähikonda jääb aga Lätis küla, mille on asustanud romade kogukond. Õnnetuseks käivad aga nad üle piiri eestlaste garaaže ja majapidamisi tühjendamas. Viimases hädas on Karksi ja Abja Paluoja rahvas moodustanud naabrivalve stiilis varaste püüdmise patrullid. Rahvaalgatuslikule turvaliikumisele pandi nimeks Valvsad Mulgid. Nüüd on jõutud planeerimisest juba järjepideva patrullimiseni. Viimased kaks nädalat on igal ööl väljas toimetatud. Ka öösel vastu tänast olid mulgid reidil.