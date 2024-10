Gruusias toimuvad laupäeval parlamendi valimised ja need kütavad kirgi! Ja kuidas veel! Inimesed protestivad valjuhäälselt tänavatel. Noored grusiinid on aga seda meelt, et kui võimule jääb praegune võimupartei Gruusia Unistus, kes on näoga Venemaa poole, kolivad nad Gruusiast ära. Reporter on sündmuste keskel Gruusias.