Kas tõesti on nüüd Eesti kunstis nii, et keegi joonistab midagi molbertile, paneb sellele ise hinna külge ja kuulutab selle kõige kallimaks maaliks? Müügile on tulnud 120 000 eurone maal tehisarust. Reporter uuris lähemalt, millega tegu ja mille järgi ühele maalile hinnalipik pannakse.