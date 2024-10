Armumine on elu üks ilusamaid hetki, aga see ei kesta ju igavesti. Öeldakse, et koos elava paari kõige helgem romantiline aeg kestab kuus aastat. Sealt edasi algab rutiin. Kuidas pääseda suhtetüdimusest, kui käokellad ja lauahõbe on juba olemas ning materiaalseid kingitusi pole vajagi? Kõige hinnalisem kink on teie aeg.