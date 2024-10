Tallinnas tekib igasugu prahti nii palju, et jäätmejaamad ei jaksa seda enam vastu võtta. Lillekülas avati ilmselt Eesti kõige moodsam jäätmejaam, kus on küljes ka ringmajanduskeskus. Maksma läks see kõik üle kahe miljoni euro. Mida selle eest saab?