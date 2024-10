Eestis hinnatakse taimepõhiste toitujate hulgaks umbes 20% elanikkonnast. Taimse toidu turg kasvab mühinal ja selle väärtus on hinnanguliselt seitse miljardit eurot aastas, samas ei osata veel öelda, kui ohutud need toidud on. Eesti teadlased on ühena esimestest maailmas läbi viimas kõige mitmekesisemat lihaasendajate ja taimse toidu ohutuse uuringut.