Eesti tervishoiusüsteemis on tekkinud pentsik olukord, kus kõik meditsiiniteenusepakkujad on kohustusliku kindlustuslepingu sunnitud sõlmima üheainsa kindlustusfirmaga. Seeläbi monopoolsesse staatusse tõusnud kindlustusfirma PZU hinnad on aga kordades kõrgemad, mis mõnegi haigla või väikekabineti murelikuks teeb.