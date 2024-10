Sel aastal on kergliikuri osalusel õnnetusi juhtunud 359, mis on 56 rohkem kui mullu sama ajaga. Vigastatuid on 336, hukkunud on kaks! Keskmine alkoholi näit õnnetusse sattunud tõuksijuhtidel on lausa 1,7 promilli. Nii ei saa ega tohi jätkuda! Politsei on asunud lisaks roolijoodikutele püüdma ka nn tõuksijoodikuid!