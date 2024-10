Väiksema sissetulekuga iniemeste elu on jälle raskem! Leiva ja keeduvorsti eest tuleb maksta rohkem kui aasta tagasi! Abi pole loota ka köögiviljaletist, sest värske toidukraami hinnatõud on kõige suurem. Mitmete toiduainete hinnad on aga ka märkimisväärselt langenud.