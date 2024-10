Kas teie teate, kes on puuküürnik? See on inimene, kes rendib teie korterit, kuid ei kavatse sentigi selle eest maksta. Seadus kaitseb üürniku ja teil pole võimalik, teda ka välja visata. Ehk ta ongi just nagu puuk, kes teid vaikselt verest tühjaks imeb. Just sellist skeemi kasutatakse eestlaste seas väga populaarses Hispaania piirkonnas Costa De Solis ehk päikeserannikul.