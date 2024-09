Tallinnas peeti pulmamessi. Ikka selleks,et paarid saaksid omi pulmi plaanida. Mis on pulmade korraldamise hinnad maksutõusude ajastul? Kas Eestis üldse kannatabki enam pulmi pidada? Kellel selleks jaksu on siis aasta 2025 pulmakleidimood on vahusem kui kunagi varem.