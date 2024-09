Harju Maakohus mõistis täna endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi omastamises ja kelmuses süüdi! Kuidas ja millega jääb avalikkusele meelde minister Reps, kes tulevikus ei tohiks enam avalikku ametit pidada? See ei pruugi olla kelmus ja omastamine. Ehk on see hoopis midagi veel kallimat?