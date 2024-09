Kiirreageerijad pidasid Põhja-Tallinnas Eerika tänava korteris kinni mehe, kes ründas noaga enda pereliikmeid. Ametnikud kasutasid mehe kinnipidamiseks taserit ja ka teenistusrelva.Kiirabi toimetas noarünnakus viga saanud kaks pereliiget haiglasse. Arstide järelevalve alla toimetati ka 22-aastane ründaja. Antud loos on teemaks nii Eerika tänava juhtum aga ka see, milline on taseri kui relva kasutamise tulevik Eesti politseis?