Lõpuks ometi on ilu ja õiglus võitnud! Piits peenikeste misside kõrvale on nüüd moelavadel ka kurvikad naised. Tulge särage, näidake enesekindlust ja kuninganna kroon on teie! Esimene Eesti Missis Kurvi on esmaabikoolitaja, ärinaine Diana Teniste.