Mis juhtub, kui te keeldute politsei alkomeetrisse puhumast? Selliseid juhte leidb ja nad loodavad vist sellise käitumisega aega venitada ja ehk ka natuke kainemaks saada! Kindel on aga see, et sellise trikitamisega tekitate endale lihtsalt rohkem ebameeldivaid sekeldusi! Viimase ööpäevaga tabati 26 joobetunnustega sõidukijuhti!