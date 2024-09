Kemerovo maffiajõugu liider narkoparun Vjatšeslav Gulevitš istus Viru vanglas 12 aasta asemel vaid seitse. Tänu riigikohtust tulnud kinnitusele jalutab Gulevitš vabadusse. Riigiprokurör Vahur Vertel on aga kahtlus, et Gulevitš ei liigu Venemaale, vaid asub elama hoopis Hispaaniasse ja samasse kanti, kus ta narkoäri pärast kord juba kinni nabiti. Kuidas on see kõik võimalik?