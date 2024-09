Uue hooaja gripivaktsiin on Eestis kohal ja alates tänasest saab end vaktsineerida kõigis apteekides üle Eesti. See on tasuline teenus. Riskirühmade vaktsineerimine, mille eest tasub Tervisekassa, algab oktoobri keskel. Covid-19 vaktsiin aga sel hooajal kõigile soovijatele kättesaadav ei ole.