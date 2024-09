Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütleb, et meelemürkidega seotud väljakutsete arv on tänavu tõusuteel. Narkootikumid on elu võtnud juba 57 inimeselt. Liigume kurva statistikaga samas tempos eelmise aastaga, kui narkosurma läks 113 inimest.