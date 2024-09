Neljapäevad on streetrace päevad, mil noored autohuvilised kogunevad nii Tallinnas kui Tartus, et oma neljarattalistega eputada. Lahe, kui noortel on tegevust. Küll aga satub kiirendajate ja kummivilistajate hulka ka sellised tegelasi, kes autoroolis mitte kuidagi olla ei tohiks, sest nad on ohtlikud nii endale kui teistele. Tartus paarutas üks selline, varemgi lubadeta sõidu eest korduvalt karistatud 18-aastane noor mees otse politsei nina ees. Ja läks tagaajamiseks.