On asju, mille tagasitulekut ei oota ja ei taha. Paraku on meie lõunanaabrid hädas difteeriapuhanguga, mis Eestis diagnoositi viimati 23 aastat tagasi. Haigus võib lõppeda surmaga ja Terviseamet hoiatab, et see võib väga vabalt ka Eestis levima hakata.