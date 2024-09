Terviseminister Riina Sikkut viis valitsuse lauale ideed, millest kõige kõlavam on eriarsti ja EMO visiiditasu tõstmine neljakordseks ehk 20 eurole. Tagaplaanile on jäänud, et ka retseptiravimid läheksid kallimaks. Ettepaneku järgi maksaksid kõik retseptiravimid uuest aastast euro rohkem.