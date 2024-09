Eestlased joovad alkoholi liiga palju. Seda näitavad kõik statistikad ja uuringud. Aga kes selle ülemäärase napsu siis lipsu taha viskavad? Tuleb välja, et päris "lipsu taha", eeldades, et lipsu kannavad eelkõige mehed, läheb üha vähem. Mehed joovad vähem kui varem. Noorte alkoholitarbimine on samuti oluliselt vähenenud. Kas siis tõesti naised?