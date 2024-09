Tänavu on hea seeneaasta. See tähendab aga ka seda, et inimesed korjavad ja söövad mürgiseid seeni ja tihtipeale lõpeb see seenesöömine haiglas. Väga paljud inimesed otsivad juba koju tassitud seente määramiseks abi sotsiaalmeediagruppidest. Kui teie tahate seenemürgistusest pääseda, siis tooge koju ainult neid seeni, mille söödavuses te 100 protsenti kindald olete.