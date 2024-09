Pühapäev on vana-vanemate päev. Ja see ei ole niisama suvaline päev, nagu näiteks rahvusvaheline kassipäev, vaid see on Eesti riiklik tähtpäev. Reporteril on selle päeva saamises oma osa, mida tuletas valitsuse pressikonverentsil meelde ka peaminister Kristen Michal.