Õpetajad ja haridusminister Kristina Kallas on jälle läbirääkimistelaua taga. Õpetajad tahavad, et järgmisel aastal nende palk Eesti keskmisega võrreldes vähemalt ei langeks. Esimesel palgaläbirääkimise päeval tabas õpetajaid tagasilöök. Lootus, et järgmisest aastats palk tõuseb pühiti õhku.