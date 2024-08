Nädala pärast algab kool, aga puudu on vähemalt 182 õpetajat, keda veel täna tikutulega taga otsitakse. Haridusministeerium annab optimistlikult teada, et kõik esimeste klasside lapsed alustavad õpet eesti keeles. Aga, kes neid õpetamata hakkab, kui õpetajapõud on nii suur?