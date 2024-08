Viimase majanduskriisiga Soome tööle põgenenud eestlased on ringiga tagasi. Võlad on makstud ja alustatkse uut elu kodumaal. Anneli Koppel, kes valiti Pärnu aasta inimeseks on üks neist paljudest, kes toona töötuks jäi, Lapimaale kolis, et päästa oma isa talu. Nüüd on naine tagasi ja võidab kuulsust ja tuntust ärinaisena!