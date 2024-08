Eesti poevargaid ei peata kaamerad, turvaväravad ega isegi kaupluse kättpidi sekkuvad töötajad. Kui politsei teatel on poevargused veidi vähenenud, siis poepidajad on vastupidisel seisukohal. A1000 Market kurdab, et pikanäpumeeste arv kauplustes aina kasvab ja mingit langustrendi pole näha.