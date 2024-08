Kui Elva hiphoppi festarit peeti 17. korda, siis 11 korral on Elvas Hip-Hopi taktis toimetanud ka politseinikud. HipHop festari auks korraldatati ka sel nädalavahetusel Lõuna-Eestis narko ja alkoreid. Kuigi tehakse eelteavitusi ning kogu politseinike tegevus on näha, leidub ikka neid, kes arvavad, et keelatud ainetega või narkojoobega pääseb puhtalt läbi. Politsei tabas ööpäevaga 54 purjus sõidukijuhti. Tavaliselt on see nädalavahetuse ühe päeva kohta 12-15 roolijoodikut. Aga seekord siis lausa 54.