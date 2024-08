Ukraina sõdurid on tunginud oma piirist üsna sügavale Kurski oblastisse, läbi on murtud kaitseliinidest, hävitatud Venemaa armee kolonne ja venelased pagevad oma kodudest. Venelased saavad nüüd tunda seda, mida ukrainlased on saanud juba 898 päeva. Kogu asja kohta on muidugi palju sõja-udu. Mida teavad asjast Eesti sõjaväeluurajad?