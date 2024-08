Liikluskindlustused hüvitasid tänavu esimesel poolaastal kahjusid 41 miljoni eest, mis on 13 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Enamik kahjust tuleb väikestest kõksudest. Aga see tähendab, et me kõik, ka need, kes õnnetusi ei põhjusta, maksame liikluskindlustuse eest rohkem.