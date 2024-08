Valitsus muutis põhikooli riiklikku õppekava ja 9. klassi lõpetajatel peaks hinded kirjas olema hiljemalt 1. juunil. Neid tulemusi saaks arvesse võtta edasi õppimisele pürgimiseks. Aga see pole veel kõik. Minister Pakosta ütleb, et see võib aidata Eestisse rohkem lapsi tuua. Mis seos nendel asjadel on?