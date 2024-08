Kas mäletate kui vanalt teie oma esimese suvise tööotsa saite? Käisite rohimas või kolhoosis heina tegemas? Suvereporter on Põltsamaal, külas viie lapselisel perel, kus kõigil on oma tähtis direktoriamet. Kõige vanem direktor on 10- ja noorim 1,5-aastane.