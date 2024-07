Nüüd on siis juhtunud! Mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu läbis riigikogus kolmanda lugemise ning võeti vastu 54 poolt- ja 28 vastuhäälega. Opositisoon on aga üksmeelel, et see saab olema põhiseaduse vastane. Mootorsõidukimaks hakkab kehtima tuleva aasta 1. jaanuarist.