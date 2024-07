Kas teie olete palgarikas või siiski palgavaene? Kust jookseb Eestis piir jõuka ja vaese vahel? See peaks selguma suve lõpuks valmiva analüüsiga, sest Kristen Michali valitsus plaanib muuta lastetoetused vajaduspõhiseks ehk siis tahetakse väljamakstavat raha vähemaks tõmmata. Michali võimuliidu kärpekava hõlmab kokkuhoidu laste arvelt. Valitseb üksmeel, et eelkõige vähendatakse jõukamate perede toetusi. Kes on aga Eestis jõukad?