Pariisi olümpiamängude avamisel tehti reede õhtul ajalugu! Avamis-steremoonia ei olnud enam ringkäik staaionile vaid kogu Pariis muutus lavaks. Meile jutustati lugu prantsuse kultuurist ja ajaloost. Nagu kiuste sadas aga kogu tseremoonia aja vihma, ja ikka päris korralikult. lmselt oli seda maailmasündmust seega Kanal 2-st isegi põnevam vaatada, kui sündmusel vihma käes vähemalt neli tundi kaasa elada. Nii et jäägem Kanal 2-e seltsi edasi, sest just meie kanal on üks nendest, mis olümpiamänge näitab. Aga sai ka «nalja»! Prantslased oskasid olümpialipu valetpidi vardasse tõmmata.