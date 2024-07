Peale 4-aastast puhkust tuli Eesti hobiautomaastikule tagasi autokunsti festival. Ja seda suuremana, kui kunagi varem. Kvaliteetne autokunst, hea maitse ning hubane pidu ühinesid Tallinnas Krulli kvartalis mõnusaks ajaviiteks. Festivalil on ka välismaine peen nimi ja see on Stancest!