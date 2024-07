Tallinnas Lasnamäel on ikka tänav, mille nimi on «Moskva puiestee». Tänava ümbernimetamist nõuti juba kaks aastat tagasi peale venelaste sissetungi ukrainasse, aga «Moskva puistee» seisab ikka kindlalt kui kalju. Nüüd on ümbernimetamine jälle jutuks, aga see võtab aega. Kui keeruline saab olla ühele teejupile uue nime andmine?